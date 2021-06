Novara, camion forza blocco durante una manifestazione: muore un sindacalista

Secondo alcuni testimoni, il corpo della vittima, un sindacalista dei Si Cobas di 37 anni, è stato trascinato per una decina di metri

Un coordinatore e sindacalista dei Si Cobas di 37 anni è morto questa mattina investito da un camion davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate, a pochi chilometri da Novara. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, il mezzo pesante dopo aver investito l’uomo, si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Il sindacalista di nome Adil Belakdim è stato soccorso da un equipaggio del 118 ma non c’è stato nulla da fare.

Il camionista che alla guida del suo mezzo pesante ha investito e ucciso il giovane sindacalista è stato rintracciato grazie alle immagini della video-sorveglianza del magazzino ed è stato bloccato pochi minuti dopo in un’area di servizio dai carabinieri. Al lavoro per ricostruire con precisione quanto è accaduto sono sia i carabinieri della stazione di Biandrate che gli agenti della polizia di Novara.

Secondo alcuni testimoni il corpo della vittima è stato trascinato per una decina di metri. L’autista del camion è poi scappato senza prestare soccorso., ma è stato fermato in autostrada dai carabinieri. Il sindacalista è stato soccorso da un equipaggio del 118 ma non c’è stato nulla da fare. Le circostanze e la dinamica sono tuttora al vaglio delle forze dell’ordine. Anche la Cgil ha dichiarato lo sciopero e i lavoratori stanno bloccando tutte le uscite del magazzino.

“Sono molto addolorato per la morte di Adil Belakhdim. È necessario che si faccia subito luce sull’accaduto”, ha commentato il presidente del Consiglio Mario Draghi a margine del bilaterale con il premier spagnolo Pedro Sanchez.

“Una tragedia inaudita e inaccettabile”. Così il segretario generale della Cgil di Novara e del Vco, Attilio Fasulo, commenta all’Adnkronos l’accaduto.

Anche altri due lavoratori presenti alla manifestazione sarebbero stati urtati dal camion e avrebbero riportato ferite: si trovano ora in Ospedale a Novara, e le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.