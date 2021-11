A Torino e Milano nasce l’Orgasmeria, dove i waffle hanno la forma di peni e vagine

A Milano e Torino arriva “Orgasmeria”, la bakery dell’azienda MySecretCase che sfornerà waffle a forma fallica o di vagina. L’attività nasce per “celebrare il gusto, il senso che da sempre è protagonista della sessualità più intensa, giocosa e divertente”. Hanno spiegato dal settore della comunicazione del brand. Ci sono stati già diversi eventi di lancio itineranti che hanno visto la partecipazione di oltre 2000 persone a Milano e Torino.

Per il momento, infatti, non esiste ancora un luogo fisico dove poter assaggiare questi dolci dai vari ripieni, sia dolci sia salati. Presto sbarcheranno anche a Firenze. L’obiettivo è quello di portare l’Orgasmeria in tutta Italia grazie agli eventi itineranti e al supporto della Dark Kitchen Whimksy Kitchen, partner del gruppo. La strada però è ancora lunga, dice Norma Rossetti, Ceo di MySecretCase: “Basti pensare che per aprire l’Orgasmeria un’altra delle piattaforme più famose di delivery ha rifiutato l’accordo per la forma dei nostri waffle” e aggiunge “Per noi la lotta al tabù è una missione quotidiana, e l’abbiamo sempre portata avanti attraverso attività divertenti, e che siano un momento di incontro con la nostra community di riferimento, una delle più numerose e attive in Italia in materia di sessualità”.