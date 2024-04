Napoli, traghetto da Capri urta banchina: una trentina i feriti, uno in codice rosso

Circa 30 persone sono rimaste ferite in un incidente al porto di Napoli, dove stamattina un traghetto ha urtato la banchina del molo Beverello. Diverse centinaia di passeggeri erano presenti a bordo della nave “Isola di Procida” della Caremar, in arrivo da Capri. Al momento dell’impatto, all’arrivo nel porto, i passeggeri erano quasi tutti in piedi e sarebbero caduti a causa dell’impatto violento. Chi è stato portato in ospedale ha riportato traumi maxillo facciali, policontusioni e lesioni. Solo un uomo di 51 anni, ricoverato all’Ospedale del Mare, sarebbe in codice rosso. Ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

La compagnia di navigazione ha dichiarato all’Ansa affermano che l’impatto è stato dovuto probabilmente da un incidente tecnico. Attualmente a bordo della nave, oltre ai sanitari del 118, ci sono gli uomini della capitaneria e della polizia.

Secondo l’Asl Napoli 1 Centro, il bilancio è di 29 persone ferite in totale. L’azienda sanitaria ha precisato che ci sono ancora alcuni feriti in fase di valutazione.