Lite per il motorino parcheggiato male, giovane musicista ucciso all’alba: sospettato un 16enne

Ucciso a colpi di pistola per un motorino parcheggiato male. Sarebbe questo il movente dell’omicidio avvenuto oggi nel pieno centro di Napoli. La vittima è il 24enne Giovanni Battista Cutolo, musicista dell’Orchestra Scarlatti young, molto nota in città.

Era in compagnia della fidanzata quando, all’alba di stamattina, è scoppiata una lite all’angolo tra piazza Municipio e via Colombo. A uccidere Cutolo sarebbe stato un ragazzo di 16 anni, portato in questura. Determinanti per le indagini della squadra mobile di Napoli sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

“Oggi è un giorno triste”, ha scritto l’orchestra filarmonica campana ricordando il 24enne, che suonava il corno nell’Orchestra Scarlatti young e frequentava il conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.

“Giovanbattista era stato con noi nell’ultima produzione dell’orchestra, era un giovane di grandi prospettive, formatosi e cresciuto nell’orchestra Scarlatti young. Ciao Giovanbattista, noi ti ricorderemo così, in orchestra con il tuo strumento a manifestare la tua sensibilità, la tua passione, il tuo lavoro. Ci stringiamo al dolore della famiglia e dei suoi cari, esprimendo le nostre più sentite condoglianze”.