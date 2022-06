Trovato morto nel castello di famiglia il conte Manfredi della Gherardesca

È morto a 60 anni, a Castagneto Carducci, il conte Manfredi Della Gherardesca, terzogenito di Guelfo della Gherardesca e fratello di Gaddo e Sibilla.

Il conte, fratello minore di Sibilla e Gaddo della Gherardesca, è morto improvvisamente nel sonno, la notte scorsa, ma il corpo è stato rinvenuto nel letto del castello di famiglia solo questa mattina. Il conte Della Gherardesca, che viveva a Londra, era arrivato da pochi giorni nella località toscana per fare visita a suo fratello Gaddo, che vive proprio a Castagneto Carducci. Imprenditore e mercante d’arte apprezzato a livello internazionale ed impegnato nella compravendita di opere di valore, Manfredi era sposato con la principessa di origine bavarese Dora Lowenstein, figlia dell’ex manager dei Rolling Stones. Lascia due figli, Aleotto e Margherita.

Dal 2000 era managing director di Mdg Fine Arts and Interiors con sede a Londra, e in precedenza era stato responsabile della sezione italiana della casa d’aste inglese Sotheby’s. Era sposato con la principessa Dora Loewenstein, nota pr, figlia del principe Rupert Loewenstein, ex manager dei Rolling Stones. Lascia due figli, Aleotto e Margherita.