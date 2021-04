Milano, rimosso prete negazionista. Diceva: “Ci inoculano il Covid per toglierci libertà”

“Abbassatevi la mascherina che ci capiamo meglio“, così Don Diego Minoni, parroco di Vanzago, un comune di 10mila abitanti nel Milanese, ai fedeli della parrocchia Santi Ippolito e Cassiano durante l’ora di catechismo o nel corso delle omelie. Raccomandazioni di stampo negazionista che hanno portato Don Minoni a essere rimosso. “Ci stanno inculcando il Covid nella testa per toglierci tutte le libertà”, “Genitori, ribellatevi all’ipotesi di tamponi settimanali ai vostri figli per il rientro a scuola”, ripeteva il sacerdote.

Così adesso Don Minoni, come riporta “Il Giorno” non è più il parroco della parrocchia, ma rimarrà a disposizione dei padri oblati, di cui fa parte. A comunicargli la decisione è stato monsignor Luca Raimondi, vicario episcopale per la zona pastorale di Rho e vescovo ausiliario. Sarà don Simone Maggione, già responsabile della pastorale giovanile di Pogliano Milanese a Vanzago, a prendere le redini della parrocchia.

