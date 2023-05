Milano, ragazza di 27 anni violentata in un parco: soccorsa da un passante

Una ragazza di 27 anni è stata violentata al Parco di Trenno a Milano da uno sconosciuto. La vittima, una ragazza statunitense, designer nel settore delle auto e delle moto, ha denunciato la violenza alla polizia. Secondo quanto riporta La Repubblica, la giovane è stata aiutata da un passante che, dopo aver vista in evidente stato confusionale, scalza e barcollante, le ha chiesto cosa fosse successo. Alla spiegazione della 27enne, in un misto di italiano e inglese, ha chiamato una pattuglia della Polizia locale che transitava da quelle parti proprio in quel momento. “Sono stata violentata. Lì nel parchetto. Da uno sconosciuto”, ha raccontato la giovane in lacrime agli agenti.

Pochi minuti dopo sul posto si sono precipitati anche i sanitari del 118 che l’hanno soccorsa e trasportata al centro di Soccorso Violenze Sessuali e Domestiche della Clinica Mangiagalli, a Milano.

Secondo quanto ricostruito, la 27enne vive a Milano da due anni. E’ appassionata di pittura e spesso espone i suoi lavori. Il parco dove è avvenuta la terribile violenza e una zona di verde pubblico molto frequentata dai runner. Nessuno però si è accorto di quanto stava succedendo. Sul caso, di competenza del pubblico ministero di turno Nicola Rossato, stanno lavorando gli specialisti dell’Unità Tutela Donne e Minori.