Un ginecologo è stato arrestato e messo ai domiciliari dal Gip del Tribunale di Milano con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Avrebbe abusato di almeno sei giovani pazienti durante le visite mediche. “A carico del medico – spiega un comunicato della procura di Milano – sussistono gravi indizi di colpevolezza con riferimento a una sequenza di violenze sessuali – abusi fisici e verbali – consumate in danno di sei giovani pazienti del centro sanitario. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti volti a verificare se altre pazienti della struttura abbiano subito violenze analoghe da parte dello stesso medico”. Il medico ora è stato sospeso in via disciplinare fino all’esito del procedimento penale.

Le indagini erano partite grazie alla prima denuncia di una ragazza nel dicembre 2021, dopo di lei altre ragazze hanno raccontati gli abusi subiti. Già nel mese di giugno 2021 era giunta all’ufficio relazioni pubbliche dell’Ats una segnalazione anonima e c’era stata un’indagine interna, ma il medico aveva continuato a svolgere la propria attività “replicando analoghi comportamenti”.