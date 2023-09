Milano, 23enne pestato a sangue in strada: è gravissimo

Un ragazzo di 23 anni è stato picchiato la notte scorsa in viale Gorizia in zona Darsena a Milano. A dare l’allarme, attorno alle 4, un passante che ha notato il giovane riverso a terra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante che gli hanno praticato un massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.

Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico di Milano. A picchiarlo violentemente sarebbe stato un altro giovane la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti.