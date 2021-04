Migranti, naufragio al largo della Tunisia: 21 morti

Almeno 21 migranti, compreso un bambino, sono morti al largo della Tunisia nel naufragio di un’imbarcazione che nella notte tra il 15 e il 16 aprile 2021 ha tentato la traversata verso l’isola di Lampedusa. La Guardia costiera locale ha salvato 3 persone in mare, mentre altre 17 risultano disperse. La notizia è stata confermata oggi all’agenzia di stampa Reuters da Mouard Mechri, direttore della Protezione civile tunisina.

“L’imbarcazione è affondata durante una traversata cominciata nella tarda serata di ieri (giovedì 15 aprile) da (la città di) Sfax“, ha spiegato Mechri. “Finora, la Guardia costiera ha recuperato i copri di 21 persone ma le ricerche continuano”. Secondo Alarm Phone, il bilancio delle vittime purtroppo è ancora provvisorio.

Fonti della Guardia costiera di Sfax riferiscono all’agenzia di stampa Afp che tre persone sono state tratte in salvo in mare e altre 17 risultano disperse. Tra le vittime figurano, “undici uomini, otto donne e un bambino”. Le vittime, secondo le autorità tunisine, erano tutti cittadini di Paesi dell’Africa subsahariana. Le ricerche in mare sono state attualmente interrotte a causa del maltempo e riprenderanno al più presto, probabilmente nella giornata di domani.

A marzo, 39 migranti, compresi 4 minori, erano deceduti in naufragio simile al largo di Sfax, un importante porto della Tunisia. La costa circostante la città tunisina costituisce ormai un importante scalo di partenza per le persone che fuggono dai conflitti e dalla povertà in Africa e nel Medio Oriente in cerca di una vita migliore in Europa.

I dati

Tra il primo gennaio e il 12 aprile 2021, secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), almeno 8.472 migranti sono arrivati ​​illegalmente in Italia via mare da Tunisia e Libia. Almeno 292 migranti sono morti nel Mediterraneo dal 1 gennaio 2021, oltre ai 1.200 del 2020, la stragrande maggioranza dei quali lungo la rotta verso l’Italia.

