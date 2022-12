Migranti, l’Humanity 1 attracca a Bari: “A bordo in 261, anche una donna incinta abusata 7 volte”

Migranti, l’Humanity 1 attracca a Bari

“Dopo quasi 40 ore di navigazione alla massima velocità e con condizioni meteo avverse, vento molto forte e onde alte tre metri, siamo arrivati a Bari. La traversata è stata estenuante”. Questo il tweet dell’equipaggio della nave Humanity 1 dopo l’approdo nel porto di Bari. La nave della Ong è arrivata nel porto che le è stato assegnato dal governo per far sbarcare i 261 migranti che ha soccorso nei giorni scorsi in mare. I migranti provengono da 22 nazioni, in prevalenza Camerun, Costa d’Avorio, Egitto e Siria. A bordo anche 23 bambini e tre neonati.

A bordo – secondo quanto riporta La Repubblica – ci sono persone con evidenti segni di tortura. Una delle tre donne incinte sarebbe stata violentata per sette volte. Un’altra donna ha subito la amputazione di un pezzo di orecchio, mentre un’altra ha segni di violenze sul seno. È quanto si apprende da fonti della Asl Bari che hanno parlato con l’equipaggio. Non ci sono malati o feriti gravi ma molti hanno comunque bisogno di cure mediche. In totale ci sono 40 donne, 93 minorenni, 67 dei quali non accompagnati; 23 bambini sotto i 14 anni, tre neonati. Molti dei migranti a bordo provengono da Camerun, Egitto, Siria, Costa d’Avorio.