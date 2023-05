Michela Murgia e il tumore al quarto stadio, il commovente post sui social: “Grazie a tutti, ricorderò”

Michela Murgia e il tumore al quarto stadio, il commovente post sui social

Dopo aver rivelato di avere un tumore al quarto stadio, Michela Murgia è stata travolta da un’ondata di affetto al quale ha deciso di rispondere attraverso un commovente post sul suo profilo Instagram.

“Grazie per i vostri messaggi. Non ce la faccio a rispondere a tuttə, ma tutto ho letto e ricorderò. Grazie davvero” ha scritto la scrittrice postando una foto in cui è ritratta sorridente accanto a un uomo che indossa una maglietta con la scritta “Nessuno è un’isola”.

Michela Murgia ha rivelato di avere un tumore in un’intervista al Corriere della Sera. ““Dal quarto stadio non si torna indietro” aggiunge Michela Murgia rivelando di non avere più speranze né di potersi operare: “Non avrebbe senso. Le metastasi sono già ai polmoni, alle ossa, al cervello”.

“Ho cinquant’anni, ma ho vissuto dieci vite. Ho fatto cose che la stragrande maggioranza delle persone non fa in una vita intera. Cose che non sapevo neppure di desiderare. Ho ricordi preziosi” ha aggiunto la scrittrice rivelando di non considerare la morte un’ingiustizia.

Michela Murgia, poi, ha rivelato di non avere paura di morire ma di sperare “solo di morire quando Giorgia Meloni non sarà più presidente del Consiglio perché il suo è un governo fascista”.