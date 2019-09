Metro a Roma oggi nel caos: al buio fermata Termini, passeggeri a piedi in galleria per guasto

La metro di Roma oggi è nel caos. I passeggeri si sono dovuti spostare a piedi per centinaia di metri sotto la galleria della metropolitana e la fermata centrale di Termini è rimasta al buio. È quanto segnalato nella mattina del 13 settembre da alcuni utenti, i quali hanno riferito che i vagoni sono stati evacuati a causa di problemi tecnici.

Passeggeri in galleria

Il treno della metro si è fermato nella galleria tra le fermate della linea B, Circo Massimo e Colosseo. Per raggiungere quest’ultima, i passeggeri sono poi scesi – in centinaia secondo quanto riferito – a piedi in galleria, illuminata dalle luci di emergenza. Lo riferisce Atac su Twitter, la linea B è bloccata tra Castro Pertorio e San Paolo.

> Metro B Roma chiusa: orari, date, programma lavori, servizi sostitutivi

Termini al buio

A Termini, per quasi due ore banchine e scale mobili sono rimaste al buio per un problema all’impianto di illuminazione. Sono state attivate le luci di emergenza. Dopo l’intervento dei tecnici l’illuminazione è tornata regolare. Proteste sui social da parte degli utenti.

Solo ieri sono state disposte misure cautelari per quattro persone, due dipendenti di Metro Roma e due di Atac, in merito ai guasti sulle scale mobili delle stazioni metro di Roma, Repubblica e Barberini.

L’inchiesta ha fatto luce sulle cause che portarono all’incidente del 23 ottobre dello scorso anno, quando alcuni tifosi del Cska Mosca furono coinvolti nel cedimento delle scale mobili alla stazione Repubblica. Per il Gip permane lo stato di pericolo per i passeggeri.

Metro Roma chiusura e orari

L’Atac aveva già recentemente avvertito che il servizio della linea B della metro di Roma avrebbe potuto subire delle rilevanti variazioni a partire dalle prime settimane di settembre.

Saranno infatti modificati alcuni orari della metropolitana per consentire lo svolgimento dei lavori per la realizzazione dell’interscambio tra le linee B e C della metro nel nodo Colosseo-Fori imperiali.

La seconda fase dei lavori partirà nel febbraio del prossimo anno, mentre la terza e ultima parte scatterà a partire da giugno del 2021.

Per evitare eccessivi disagi agli utenti, la riprogrammazione del servizio della linea B della metro di Roma è organizzata in tre fasi: la prima fase partirà proprio lunedì 9 settembre e si concluderà sabato 7 dicembre 2019.

Nonostante ciò, i problemi per i romani e per i turisti resteranno, soprattutto se si pensa che questi interventi sono solo i primi ad essere effettuati.