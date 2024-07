Preparatevi a una lunga ondata di calore, con l’anticiclone africano che continuerà a influenzare il nostro clima, salvo qualche temporale intenso al Nord. Secondo i meteorologi de Il Meteo, le cui rilevazioni sono state raccolte da La Repubblica, è in arrivo la più intensa ondata di caldo del 2024, con temperature che supereranno i 37°C anche al Nord. I picchi sono attesi in Sicilia e Sardegna, dove si prevedono 42-43°C già nelle prossime ore. Tuttavia, una novità venerdì potrebbe in parte mitigare questo caldo infernale.

Già nelle prossime ore, le temperature raggiungeranno i 37-38°C anche a Roma, con il caldo africano che coprirà tutta l’Italia. Solo nel Nord-Ovest si prevedono alcuni temporali in montagna, che potrebbero occasionalmente raggiungere le pianure vicine. Giovedì sarà simile a mercoledì, ma venerdì porterà una significativa novità con violenti temporali al Nord.

Venerdì 12 luglio, una perturbazione atlantica attraverserà l’Europa centrale, lambendo le Alpi già dalle prime ore del mattino con temporali sul settore montano del Nord-Ovest. Si prevedono forti rovesci tra le pianure del Piemonte e quelle della Lombardia. Nel pomeriggio, altri temporali si sposteranno verso Est, interessando anche il Basso Veneto e l’Emilia Romagna, soprattutto in serata. Le Alpi vivranno una giornata di instabilità diffusa con numerosi rovesci e un temporaneo calo delle temperature.

Tuttavia, questo sarà solo un breve intervallo: da sabato, l’anticiclone africano tornerà più forte e esteso. Al mattino ci saranno ancora residui di instabilità al Nord, ma poi la situazione si stabilizzerà per diversi giorni.

Da domenica e almeno fino al 25 luglio, il caldo sarà estremo ovunque, con l’anticiclone africano che porterà circa 10°C in più rispetto alla media su tutto il territorio nazionale. Sarà un periodo complicato, caratterizzato da forte afa e temperature minime notturne che al Centro-Sud si avvicineranno o supereranno i 25°C.