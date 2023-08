Meteo, Nerone non dà tregua: torna il gran caldo, picchi di 40 gradi

Il gran caldo sta per tornare. La terza ondata di calore di quest’estate si abbatterà sull’Italia a partire da venerdì. Fino a giovedì 17 il tempo non subirà grosse variazioni; il sole sarà prevalente su gran parte d’Italia e soltanto sui settori alpini e più occasionalmente sugli Appennini si potranno sviluppare dei temporali, specie su Trentino Alto Adige e sul Cadore. La nuova svolta avverrà da venerdì 18. Da questa data l’anticiclone africano Nerone pomperà ulteriore aria calda dall’Africa facendo iniziare un’escalation termica di tutto rispetto per il periodo in cui avverrà, come rivela Ilmeteo.it.

Ma sono già oggi, mercoledì 16 agosto, tre le città da bollino rosso: Firenze, Brescia e Bolzano; in arancione Bologna, Perugia e Verona. Mentre è allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Lombardia, Molise, Umbria e Veneto.

Il sole sarà prevalente su tutte le regioni, il cielo si presenterà in pratica sereno, i temporali sulle Alpi quasi scompariranno e le temperature, come detto, subiranno una forte impennata a partire dalle regioni centrali. Entro il weekend i valori massimi al Centro-Nord toccheranno picchi di 37-39°C come a Firenze, Roma, Bologna, Prato, Terni, Pavia, Alessandria, Rovigo. Valori superiori sono attesi invece sulle zone interne della Sardegna. Un po’ meno caldo al Sud. I picchi di 40 gradi si toccheranno all’inizio della prossima settimana, in particolare in Toscana e in Pianura Padana. Insomma un caldo in forte aumento a partire dal weekend.

Quando finirà questa nuova ondata? Per ora è presto per dirlo con certezza, ma secondo alcune ipotesi verso il 26-27 del mese potrebbe arrivare una perturbazione atlantica carica di temporali violenti.