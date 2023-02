Messina Denaro: “Sono inca**ato, in tv raccontano balle su di me”

Un racconto che a suo dire sarebbe poco veritiero. Matteo Messina Denaro dal carcere non ci sta: “Sono incazzato, per le notizie che apprendo nei telegiornali”. Queste le parole che il boss di Cosa Nostra avrebbe riferito a fonti sanitarie e penitenziarie all’interno del carcere di massima sicurezza dell’Aquila dove è detenuto in regime di 41bis.

Il boss sottolinea che sul suo conto “vengono raccontate balle, ed è tutto frutto di fraintendimenti”. Messina Denaro contrariamente ai primi giorni di reclusione, ora guarda con attenzione la televisione.