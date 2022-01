La pandemia ci ha fatto sprofondare nell’incertezza. Ma grazie al virus abbiamo riscoperto l’importanza del benessere psico-fisico. Un business in costante crescita. L'articolo sul nuovo numero del settimanale di TPI, The Post Internazionale, in edicola da venerdì 14 gennaio

Yoga, meditazione, esercizi per la respirazione, orologi del sonno e conta-passi sono alcuni esempi delle attività e degli oggetti per i quali l’interesse è esponenzialmente aumentato durante il periodo pandemico. Sono tutti metodi per la tranquillità, per riconnetterci con noi stessi e con ciò che ci circonda e raggiungere pace ed equilibrio.

Se da un lato la pandemia ha trasformato il nostro quotidiano in uno stato di perenne incertezza e preoccupazione, diffondendo paura e depressione, dall’altro la consapevolezza del benessere e la sua importanza non sono mai stati così grandi.

L’economia globale del benessere si attesta a 4 mila e 400 miliardi di dollari e, nonostante un calo dell’11 per cento nel 2020, si prevede di raggiungere i 7 miliardi entro il 2025 – riporta il Global Wellness Institute. Prevedibilmente i maggiori cali del 2020 li hanno subiti i settori che richiedono una presenza fisica, tra cui attività sportive e turismo del benessere, mentre mostrano una forte crescita i mercati dell’alimentazione sana e della salute mentale. Stare bene e tranquilli sono diventate questioni prioritarie a fronte del diffondersi del virus, non solo per rafforzare le difese immunitarie, ma anche quelle psicologiche. Sono in voga soprattutto tecniche dedicate a dormire meglio, meditare e rilassarsi come dimostra il mercato delle applicazioni.

La parola ‘relax’ digitata nella barra di ricerca di Google Play Store genera una lista inesauribile di app le quali funzioni variano dall’agevolare la meditazione o la respirazione, al riprodurre suoni, rumori o musiche che facilitino il sonno e la concentrazione, al riproporre giochi anti-stress (come puzzle o pop-it) in versione digitale. In crescita anche il mercato online dello sport – con app e allenatori in streaming che monitorano esercizi svolti in autonomia e dove vogliamo – e il mercato dell’alimentazione sana. Lifesum, Healhty Diet, Calorie Counter, Eat This Much, Healthy Food, Cucinosano, Nutrilio, Diario Alimentare sono solo otto del numero infinito di app dedite al nutrimento.