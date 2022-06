Medico lo opera all’occhio sbagliato: il paziente perde la vista

Si sottopone a un intervento chirurgico per salvare un occhio affetto da una forma invasiva di cancro, ma il medico si sbaglia e opera l’occhio sano. È accaduto all’ospedale universitario Ruzinov, di Bratislava, in Slovacchia dove, a causa del clamoroso errore, un paziente ha perso quasi completamente la vista.

Secondo il quotidiano slovacco Nový čas, l’uomo di 50 anni, aveva riportato delle lesioni permanenti a un occhio a causa di un cancro. Per evitare di perdere completamente la vista su quell’occhio, l’uomo aveva deciso di procedere con l’operazione. Durante l’intervento tuttavia, al 50enne era stato coperto l’occhio sbagliato. Al suo risveglio, il paziente si è accorto di aver perso la vista dall’occhio sano e di avere ancora i problemi di prima all’occhio che non era stato operato. “Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto e faremo di tutto per stare vicini alla famiglia del paziente”, ha detto la portavoce dell’ospedale.