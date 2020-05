Valtellina, l’alpinista Matteo Bernasconi muore travolto da una valanga

In Valtellina una valanga ha travolto e ucciso l’alpinista comasco Matteo Bernasconi. L’atleta 38enne faceva parte dei Ragni di Lecco, uno dei più prestigiosi gruppi alpinistici del panorama internazionale. Bernasconi è stato travolto dalla massa di neve al Pizzo del Diavolo, ad alta quota, in una vallata alpina fra Ponte in Valtellina e Chiuro (Sondrio). L’alpinista lascia la moglie e un figlio di due anni.

Il recupero del corpo è stato portato a termine grazie all’intervento dell’elicottero dell’Azienda regionale emergenza urgenza Lombardia, decollato dalla base di Caiolo (Sondrio). Alle ricerche hanno partecipato, oltre ai tecnici del Cnsas con le unità cinofile da valanga, anche i militari del Soccorso alpino della guardia di finanza.

