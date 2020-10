Matteo Bassetti in ospedale si fa un selfie con la mascherina al contrario, la sua replica alle critiche

Gira da un po’ sui social un selfie di Matteo Bassetti, che si è scattato in ospedale con la mascherina al contrario. Dopo una pioggia di critiche, l’infettivologo ha prontamente risposto, sempre via social, pubblicando una nuova foto: “Qui in corsia si lavora in maniera dura e può capitare che quando sostituisci la mascherina la metti al contrario”, ha iniziato Bassetti. “Ieri qualcuno me lo ha fatto notare in maniera simpatica. C’è invece chi lo ha fatto in maniera stupida. Sono sempre gli stessi idioti. Chi invece di lavorare passa la vita a criticare il prossimo in maniera solo distruttiva. Qualcuno di questi scienziati ha anche detto che io perderei di autorevolezza con la maschera al contrario. Stiano tranquilli che la mascherina funziona anche se è al contrario basta che sia molto aderente, come lo è sempre. Dispiace che incompetenti continuino a trattare una materia che ignorano e a voler insegnare agli esperti cosa fare. L’Italia ne è piena. E si può capire perché siamo a questo punto. Continuate così. Bravi”.

