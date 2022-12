“Marocco fuori dal mondiale, così le scimmie smettono di far casino”: le frasi shock del consigliere della Lega

“Spero che il Marocco venga eliminato dal mondiale, così finalmente smetteremo di vedere le scimmie urlatrici far casino per strada”. Marco Fiori, capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, non sembra aver digerito i festeggiamenti con cui i sostenitori dei Leoni dell’Atlante hanno accompagnato la cavalcata della squadra africana, la prima nella storia ad arrivare a una semifinale dei mondiali. Al suo primo commento, pubblicato dopo l’eliminazione della Spagna lo scorso 7 dicembre e poi cancellato con tanto di scuse, ne è seguito un altro dopo la vittoria contro il Portogallo dello stesso tenore. “Attenzione. Previsti assembramenti di scimmie urlatrici anche stasera”, aveva scritto sabato scorso in un secondo post su Facebook, anch’esso cancellato. Fiori, da poco eletto segretario del partito, ha tentato di spiegarsi sostenendo che “scimmia urlatrice non è di per sé un’offesa”, in quanto “viene usata comunemente per definire persone urlanti che fanno casino”. Si è poi scusato “se qualcuno si è sentito colpito”, specificando tuttavia che non ci sarebbe motivo per offendersi: “la frase in sé non offende né va a intaccare alcuna sfera sensibile”. Poi ha invocato il complotto: “Ribadisco le scuse sincere, pur evidenziando che emerge ancora una volta una certa strumentalità unidirezionale di chi si attacca a frasi magari stupide ma del tutto innocue pur di farne un caso politico”.

“Razzista”, “ripugnante”, “si dimetta”, sono alcuni dei commenti indignati comparsi sotto i suoi post. “Trovo inaccettabile che un esponente delle istituzioni si esprima usando il gergo del più bieco razzismo e chiedo al consigliere Fiori di scusarsi pubblicamente, prima di tutto con la comunità marocchina di Santarcangelo”, ha detto la sindaca di Santarcangelo, Alice Parma. “Non so se a una persona, a qualsiasi persona, capace di scrivere cose come queste debba essere rivolta più indignazione o pietà umana”, ha commentato invece il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. “E il dubbio diventa enorme se, nel caso di specie, questa persona rappresenta il quarto partito italiano nel Consiglio comunale di Santarcangelo”, ha aggiunto il primo cittadino riminese, eletto con il Partito democratico.