Chi era Marisa Leo, la 39enne uccisa dal suo ex compagno che lei aveva denunciato per stalking

Chi era Marisa Leo, la 39enne uccisa dal suo ex compagno

Si chiamava Marisa Leo la donna uccisa dal suo ex compagno, che poi si è suicidato, nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 settembre a Marsala.

Trentanove anni, mamma di una bambina di 3, avuta proprio dal suo assassino, nel 2020 Marisa Leo aveva denunciato Angelo Reina, questo il nome dell’ex, per stalking e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Originaria di Salemi, Marisa Leo era responsabile marketing e comunicazione della casa vinicola Colomba Bianca. “Era attiva contro la violenza di genere. È inesplicabile immaginare una nuova vendemmia senza Lei. Siamo sgomenti. Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la perdita che subisce la famiglia di Marisa, di cui ci sentiamo parte integrante anche noi” si legge nel post dell’azienda in cui lavorava la donna.

Marisa Leo, infatti, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, nel 2021 aveva pubblicato su Facebook un video insieme alle altre dipendenti dell’azienda per dare voce allo slogan “Non una di meno” contro la violenza di genere.

“Tutti possiamo far qualcosa: aiutare, sensibilizzare, diffondere… affinché non una donna in più subisca delle violenze” era la didascalia presente nel filmato che poi elencava i nomi delle vittime di femminicidio fino ai primi mesi del 2021.