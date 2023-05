Morta Maria Giovanna Maglie, qual è la malattia della giornalista

Maria Giovanna Maglie è morta a Roma a 70 anni: la giornalista era malata da tempo. Ma qual è la malattia di Maria Giovanna Maglie? Maria Giovanna Maglie è scomparsa questa mattina, martedì 23 maggio 2023, a Roma all’ospedale San Camillo Forlanini per una complicazione legata alla malattia che da tempo l’aveva colpita.

“Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”, l’annuncio sui social da parte di Francesca Chaouqui. Maglie stava male da tempo, lo scorso dicembre la notizia di un ricovero durato due mesi.

Alla fine del 2022 era stata la stessa Maria Giovanna maglie a far sapere dei suoi problemi di salute e di un lungo ricovero di circa due mesi. Intervistata da Fanpage, aveva detto: “Sto un po’ meglio. Ho avuto un intervento al cuore abbastanza importante che purtroppo, nel postoperatorio, ha avuto delle complicanze inaspettate. Questo ha allungato sia la malattia che la degenza. Sono stata male, con un’anemia violentissima”. Sulle cause specifiche dell’operazione aveva detto: “Un aneurisma che non è scoppiato. Avevo, e grazie a Dio non ho più, un aneurisma dell’aorta”.

Qualche settimana prima aveva fatto sapere di aver avuto un malore durante il programma Quarta Repubblica: “Ho avuto un malore che ho cercato di mascherare. Ho concluso il collegamento e poi ho spiegato che avevo bisogno di staccare. Non so nemmeno se ne siano accorti gli spettatori”.

Chi era

Nata nel 1952 a Venezia, Maria Giovanna Maglie ha iniziato la sua carriera giornalistica a L’Unità alla fine degli anni ’70 occupandosi di politica internazionale, ma lascia poi nel 1987 per divergenze col PCI. Arriva in Rai nel 1989 e nel 1990 viene inviata dal Tg2 in Medio Oriente per seguire la prima Guerra del Golfo e viene poi incaricata della corrispondenza da New York fino al 1993. L’addio alla Rai, da cui si dimise, non fu privo di polemiche e di scandali: fu coinvolta in un’inchiesta su presunti rimborsi spese gonfiati durante i suoi soggiorni all’estero, ma la vicenda è stata archiviata su richiesta del PM per insussistenza del reato di truffa.

Tante le collaborazioni con diverse testate giornalistiche, da Il Giornale a Il Foglio, passando per Libero. Dal 2015 su Dagospia curava una rubrica di politica USA, America fatta a Maglie, e per la stessa testata aveva commentato la campagna elettorale di Trump e la sua presidenza. Negli ultimi anni è stata spesso ospite e opinionista in molte trasmissioni.