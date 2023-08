Maltempo, treni sospesi tra Italia e Francia per una frana. A Genova 80 millimetri di pioggia in meno di un’ora

Allerta rossa in Lombardia e allerta arancione in altre sei regioni. Il Nord Italia si prepara all’intensa ondata di maltempo prevista per oggi, dopo le prime avvisaglie della serata di ieri.

In Francia, nel pomeriggio di domenica 27 agosto, una frana provocata dalle intense piogge ha provocato la sospensione del traffico ferroviario con l’Italia e la chiusura “per una durata indeterminata” dell’autostrada A43, all’altezza di Saint-Michel-de-Maurienne.

Secondo i media francesi, in località Saint-Andrè en Savoie si sarebbero staccati 700 metri cubi di roccia da un costone della montagna, facendo rotolare massi, terra e altri detriti a valle. Nessuna persona è rimasta ferita.

In serata, la Liguria è stata colpita da un forte nubifragio che ha provocato allagamenti in tutta la città di Genova, dove sono caduti 80 millimetri d’acqua nel giro di un’ora. Disagi sono stati registrati dalla stazione di Porta Principe alle zone centrali, con black out, tombini saltati e sottopassi chiusi.

Secondo l’Arpa ligure, alle 2 di notte si è verificata una “raffica a quasi 180 km orari a Fontana Fresca, sopra Sori”.

Il Centro operativo comunale di Genova ha deciso la chiusura dei mercati all’aperto in città per la giornata di oggi, mentre rimarranno aperte le scuole per il primo giorno di esami di riparazione delle scuole medie superiori. La protezione civile della regione Liguria ha previsto fino a domani forti vento e mareggiate intense.

Secondo il presidente della regione Liguria Giovanni Toti “a Genova sono caduti fino a 200 millimetri di pioggia in 24 ore”. “La Liguria questa notte è stata interessata da una perturbazione importante che ha colpito soprattutto il genovesato. Tutto il centro-levante genovese ha infatti misurato fra i 100 e i 200 mm di pioggia nelle ultime 24 ore. Non ci sono stati feriti e questa è la notizia più importante ma sono stati più di 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco concentrati soprattutto nella provincia di Genova a causa dei molti allagamenti. Al momento si segnalano ancora celle temporalesche isolate e condizioni di instabilità, con la possibilità di temporali anche forti e di mareggiate soprattutto nella parte centrale della giornata nel centro levante per cui continuo a raccomandare a tutti i liguri la massima prudenza”, ha detto.

Nelle scorse ore la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo rossa, arancione e gialla su quasi tutta la penisola ad accezione delle regioni meridionali. L’allerta rossa è stata diramata su un settore della Lombardia, mentre l’allerta arancione riguarda il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la provincia di Bolzano, parte del Piemonte, parte della Toscana e il Veneto.