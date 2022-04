Malpensa, urto tra due aerei in fase di atterraggio: “Danni lievi e nessun ferito”

Un aereo della Delta Airlines appena atterrato da New York e un A320 della Easy Jet in partenza per Tel Aviv si sono urtati durante le manovre di parcheggio nell’aeroporto di Malpensa questa mattina. La Sea, società che gestisce l’aeroporto, ha fatto sapere che si è trattato probabilmente di un errore nell’assegnazione delle piazzole di sosta al Satellite Nord dello scalo.”I due aerei hanno riportato lievi danni e non si sono registrati feriti,” ha dichiarato la società. Il volo Delta è potuto ripartire poco dopo, tuttavia l’incidente ha fatto registrare tre ore di ritardo al volo EasyJet prima di avviare le procedure d’imbarco.