“Avrebbe dovuto avvisarci”: la madre di Miriam Ciobanu spiega le tensioni con il fidanzato al funerale

“Era una presenza non gradita. Ha mancato di rispetto a noi ed alla sua amica”: la madre di Miriam Ciobanu spiega i momenti di tensione con Tommaso Dal Bello, fidanzato di sua figlia, durante i funerali che si sono celebrati ieri. La ragazza, 22 anni, è morta la notte di Halloween a Paderno, frazione di Pieve del Grappa, dopo essere stata investita da un coetaneo ubriaco alla guida. Ai microfoni de La Vita in Diretta, sua madre ha raccontato il perché del rifiuto di incontrare il giovane: “Non era gradito perché quella sera avrebbe potuto chiamarci. Ne avevamo già parlato, anche con il papà di Miriam, per cui da parte sua non c’era alcun timore”. La sera dell’incidente Miriam era a casa del fidanzato, avrebbe dovuto dormire con lui ma in seguito a un litigio aveva deciso di incamminarsi verso casa in piena notte.

Ha anche provato a telefonare a suo padre, che però stava dormendo e non ha sentito la suoneria. Il fratello di Tommaso – impossibilitato a guidare perché in sedia a rotelle – si era offerto di accompagnare a casa in auto la 22enne, che però aveva rifiutato più volte. “L’ho seguita in macchina, a passo d’uomo”, ha raccontato il 23enne fratello di Tommaso. “Miriam sali – le diceva – se c’è qualcosa da chiarire ne parlate domani. Ti porto a casa io se vuoi. Oppure ti fermi qui e dormite in due stanze separate e domani torni a casa”. Ma la trattativa non ha portato a nulla: “Continuava a dirmi di no, a mandarmi via. A un certo punto mi sono allontanato, sperando che ci ripensasse. Fino all’ultimo hanno sperato che la 22enne tornasse sui propri passi”. La mamma della vittima rivolgere un appello ai ragazzi: “Ai giovani uomini dico, siate responsabili, non solo verso voi stessi, ma verso il prossimo”.