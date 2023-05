Macerata, studentessa di 24 anni trovata morta nel bagno di casa

Una studentessa universitaria abruzzese di 24 anni è stata trovata morta nell’appartamento dove viveva in via Severini a Macerata. A dare l’allarme è stata la sua coinquilina. Stando alle primissime ricostruzioni, la ragazza sarebbe morta in bagno, mentre faceva la doccia. Non ci sono segni di violenza evidenti. Le ipotesi potrebbero essere malore, overdose o suicidio.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Macerata, per cercare di ricostruire le cause della tragedia. Al momento, il sopralluogo è ancora in corso. Sul posto anche il personale del 118, che però non ha potuto fare niente per la ragazza.