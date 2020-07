È morto Loris Meliconi, inventò il guscio salva-telecomando

È morto all’età di 90 anni Loris Meliconi, noto imprenditore e patron dell’omonima azienda, famoso per aver inventato, tra le varie cose il guscio salva-telecomando. A rendere famosa l’invenzione di Meliconi uno spot televisivo in cui il telecomando veniva fatto rimbalzare. Classe 1930, Loris Meliconi ha un passato da calciatore, come portiere della Pistoiese in Serie C.

A 32 anni decise di smettere di giocare e darsi alle invenzioni per la casa. Adesso a portare avanti la sua azienda di Granarolo Emilia (Bologna) saranno i figli Patrizia e Riccardo. La Meliconi, nata nel 1967, aveva come missione trovare soluzioni e idee innovative per la vita casalinga quotidiana, come ad esempio la ‘scopa-gomma’, arrivando negli ultimi anni alle smart tv, agli accessori audio-video come cuffie e auricolari di design studiati per il mobile.

LE ULTIME NOTIZIE DI CRONACA

Potrebbero interessarti Vo’ Euganeo rischia il default. Il sindaco: “Nessun aiuto per le spese per il virus” "Vietato giocare a carte e a biliardino": nuove regole per evitare contagi Gemelli uccisi, i risultati dell’autopsia: “Il padre li ha strangolati a mani nude”