Champions League, il Liverpool ai tifosi: “Restate in hotel, a Napoli potreste essere rapinati”

In vista della trasferta del Liverpool FC a Napoli per l’odierna partita della Champions League, l’account Twitter della squadra inglese dedicato all’assistenza ha raccomandato ai 2 000 tifosi del Liverpool di non avventurarsi per la città.

“I tifosi non devono riunirsi nelle aree pubbliche e devono evitare di isolarsi in zone lontane dall’area portuale della città. Si consiglia vivamente di evitare il centro città. Se decidete di visitarlo, sappiate che potreste essere presi di mira per furti, rapine o aggressioni”.

Un ulteriore tweet suggerisce di consumare tutti i pasti in hotel e una pagina web creata apposta per le raccomandazioni di sicurezza cita “Ci rendiamo conto che alcuni tifosi potrebbero voler sfruttare questa trasferta come un’occasione [per visitare la città]. Tuttavia, invitiamo i tifosi a non girare per la città da soli e a non indossare i colori del club durante il loro soggiorno a Napoli”.

Nonostante l’account abbia bloccato i commenti sotto il post, l’avvertimento ha suscitato molta indignazione su Twitter, anche tra gli utenti inglesi. Nelle repliche è stato ricordato che Napoli è una delle principale destinazioni turistiche in Italia, ipotizzando che gli autori del Tweet non conoscano probabilmente la città se non grazie alla serie Gomorra. Inoltre molti hanno ironizzato scrivendo che, volendo basarsi su stereotipi, il Liverpool non gode di una reputazione tanto migliore di quella del capoluogo campano per quanto riguarda la sicurezza. “Quindi il Liverpool gioca in casa?” è una delle risposte più frequenti al Tweet.