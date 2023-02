Martedì 7 marzo a partire dalle ore 21 nelle vie dei quartieri Pigneto e San Lorenzo di Roma si terrà una camminata notturna per rivendicare il diritto fondamentale di ogni essere umano, la libertà.

Lo scopo dell’iniziativa, realizzata da Donnexstrada – Associazione non profit che si occupa di violenza contro le donne e sicurezza in strada – è quello di accendere un faro sulla (non) sicurezza delle strade, soprattutto nelle ore notturne.

La percezione di mancata sicurezza nelle ore notturne, che racchiude in sé un alto valore simbolico, nasce da un’indagine realizzata da Donnexstrada sulla percezione di sicurezza che le donne hanno nel camminare per strada. La fotografia generata dai risultati delinea una situazione difficile e a tratti drammatica: nelle principali città metropolitane, oltre il 90% delle rispondenti ha dichiarato di “non sentirsi sicura a girare da sola di notte”.

Questo determina necessariamente una limitazione della libertà: nella vita quotidiana ciò significa che le donne sono costrette loro malgrado a pianificare il corso della loro giornata per non trovarsi da sole a camminare o a prendere mezzi nelle ore buie.

La maggior parte delle intervistate dichiara che la sicurezza del percorso da fare al ritorno è un fattore fondamentale in molte fasi decisionali delle loro vita professionale o sociale: accettare un nuovo lavoro, rimanere fino a più tardi all’università o frequentare un corso serale in palestra, acquistare un biglietto del treno sono tutte azioni quotidiane sulle quali la sicurezza ha un impatto decisivo.

“È necessario porre sempre di più l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi pubblici. Avere paura in strada vuol dire non avere la libertà di scegliere. Scegliere come vestirsi, scegliere di fare un tratto di strada piuttosto che un altro, di tornare a casa più tardi, di camminare, scegliere un posto di lavoro senza pensare a quanto è lontano. Ci uniamo in questa camminata per rivendicare il nostro diritto di scegliere e di essere libere sempre, anche di notte.” Con queste parole Ilaria Saliva, Presidente di Donnexstrada, lancia un allarme e chiama a raccolta tutte le donne che sono costrette a fare i conti con le limitazioni della loro libertà.

All’iniziativa parteciperà una delegazione dell’Intergruppo della Camera dei deputati per le donne, i diritti e le pari opportunità, coordinato da Laura Boldrini.