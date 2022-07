Lascia la figlia di 16 mesi a casa per sei giorni, la trova morta: 37enne arrestata per omicidio

Per sei giorni ha lasciato la figlia di 16 mesi da sola a casa a Milano, trovandola priva di vita al suo ritorno. La donna di 37 anni è stata fermata con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e premeditazione.

“Sapevo che poteva andare così” avrebbe detto agli inquirenti, secondo quanto riportato dall’Ansa. La donna, fermata mercoledì scorso, è stata apparsa lucida durante l’interrogatorio con il pm, anche se di fronte ad alcune domande è rimasta in silenzio.

La bambina, rimasta da sola da giovedì della scorsa settimana fino a mercoledì mattina, è stata trovata in un letto da campeggio, con accanto un biberon e boccetta di benzodiazepine piena a metà.

La donna avrebbe spiegato che giovedì scorso avrebbe lavato e cambiato la piccola e le avrebbe lasciato, a fianco del lettino, un biberon con il latte, per poi recarsi a Leffe, in provincia di Bergamo, per raggiungere il suo attuale compagno. Nei giorni scorsi, la donna nei giorni scorsi sarebbe anche rientrata a Milano per alcuni appuntamenti di lavoro dell’uomo, senza però andare a casa della figlia. Al compagno avrebbe detto che la piccola si trovava al mare con la sorella. Un’ipotesi, poiché nessuno dei vicini ha sentito la bambina piangere, è che la bambina sia stata addormentata con i tranquillanti.