“Make Instagram Instagram again”: influencer in rivolta contro la nuova era del social network

“Make Instagram Instagram again”. “Rendete Instagram, di nuovo Instagram. Basta essere TikTok, vogliamo vedere foto carine dei nostri amici”, è la frase che rimbalza sui social negli ultimi giorni per protestare contro il social network, che sta virando sempre più verso un formato simile a TikTok: meno foto e molti più reel, anche pubblicati da profili che l’utente non segue. A scendere in campo sono stati anche gli influencer, come le sorelle Kardashian, che insieme raggruppano oltre 660 milioni di follower. Le proteste sono state così tante che il CEO di Instagram, Adam Mosseri, è intervenuto con un video per spiegare i cambiamenti in corso.

“Stiamo sperimentando una serie di cambiamenti all’applicazione, come il feed a tutto schermo, ma si tratta al momento di test, sicuramente migliorabili”, ha spiegato Mosseri. “Voglio essere chiaro, continueremo a supportare le foto perché fanno parte della nostra identità. Detto questo, devo essere onesto: credo che sempre più i video saranno al centro di Instagram. E questo sta già succedendo, a prescindere da quello che facciamo”, ha chiarito. Una spiegazione che non ha placato le polemiche, tanto che proprio su Instagram sono iniziate a circolare parodie di Mosseri.