Incidente Roma, un video immortala il momento dello schianto

C’è un video che riprende i drammatici momenti dell’incidente avvenuto a Casal Palocco, a Roma, in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni.

Ne dà notizia il Corriere della Sera, secondo cui le immagini sono state recuperate da una telecamera di proprietà del Comune piazzata su un palo in via di Macchia Saponara.

Nel filmato, stando a quanto riferisce chi ha visto le immagini, si vede la Lamborghini guidata da Matteo Di Pietro pochi secondi dopo essersi immessa su via di Macchia Saponara.

Pochi attimi dopo, il tragico impatto con la Smart. Qualche istante prima dello schianto, l’auto, guidata dalla mamma del piccolo Manuel, si appresta a girare, con la freccia a sinistra, da via di Macchia Saponara in via Archelao di Mileto.

Una manovra che non viola il codice della strada secondo chi ha visualizzato il filmato. Resta da capire che ruolo abbia avuto una macchina nera, posta tra la Lamborghini degli youtuber, e la Smart su cui viaggiava il bambino di 5 anni.

La terza auto potrebbe aver impedito la frenata del suv o potrebbe aver oscurato la visuale di entrambi i guidatori. Quel che è certo, così come aveva già scritto il gip che ha disposto gli arresti domiciliari per Di Pietro, è che la Lamborghini viaggiava oltre i 100 chilometri orari.