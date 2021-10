Incidente aereo a Milano: le (presunte) cause dello schianto

Quali sono le cause dell’incidente aereo avvenuto oggi, domenica 3 ottobre 2021, a San Donato Milanese, vicino Milano? Ovviamente, le cause certe al momento non si conoscono. Sono in corso le indagini del caso. L’aereo è caduto nei pressi della stazione della metro San Donato su una palazzina vuota in ristrutturazione, adibita a uffici e parcheggio per autobus. Dal tracciato registrato su Flightradar24, dopo il decollo il pilota, il velivolo ha fatto una prima virata a destra e poi una seconda virata a destra. Poi è successo qualcosa al motore (un Pratt&Whitney a turboelica). Dalle testimonianze, raccolte sul posto subito dopo lo schianto, l’aereo era in fiamme. Il pilota avrebbe tentato di rientrare e allungato la virata a destra per tornare verso l’aeroporto, ma senza successo e – pare – senza segnalare l’anomalia alla torre di controllo. Quindi la discesa e lo schianto sulla palazzina. La scatola nera, confermano i vigili del fuoco, non è ancora stata recuperata.

Secondo quanto riportano le agenzie, gli abitanti della zona hanno sentito un sibilo fortissimo e poi un’esplosione, causata dall’impatto. Immediatamente le fiamme hanno avvolto la palazzina di due piani in via 8 ottobre 2001, angolo via Marignano, a pochi passi dalla sede dell’Eni di San Donato e dal capolinea della metropolitana gialla di Milano. “L’impatto è stato devastante”: ha spiegato Carlo Cardinali, funzionario dei vigili del fuoco di Milano, accorsi immediatamente a San Donato Milanese (Milano). L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un’inchiesta e disposto l’invio di un’investigatore sul posto. Secondo quanto ricostruito finora dall’agenzia che sta cercando di scoprire le cause dell’incidente, “il velivolo PC-12 marche di identificazione YR-PDV, era decollato da Linate alle 13:04 con destinazione Olbia. L’aereo ha colpito un edificio e si è incendiato”.