Grave incidente stradale questa mattina, martedì 22 giugno, lungo l’Autostrada A1 che attualmente è chiusa tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, in entrambe le direzioni. L’incidente ha coinvolto un’auto e due camion, uno dei quali ha preso fuoco, al km 67 in direzione Milano. Si sono formate code e rallentamenti. Mezzi di soccorso sul posto.

Ci sarebbero almeno due vittime, gli autisti dei due mezzi pesanti. Uno dei mezzi coinvolti, una autocisterna che trasportava Gpl, si è parzialmente incendiata e per questo una colonna di fumo nero si è levata dalla zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Un’altra persona – si tratterebbe di uno dei passeggeri dell’auto – avrebbe riportato solo ferite lievi.

Chi sono le vittime

Le due vittime dell’incidente sull’A1, a quanto si apprende, sono gli autisti di un tir e di un’autocisterna, coinvolti in un violento tamponamento a catena con un’auto. A bordo della vettura c’erano due donne tedesche che sono riuscite a scendere in tempo e a scappare mettendosi in salvo prima che i mezzi prendessero fuoco.

I due camionisti sono morti prima dell’arrivo sul posto dei vigili del fuoco e del 118. Il tweet dei vigili del fuoco: “Incidente con incendio alle 10:40 tra due mezzi pesanti e una macchina sull’autostrada A1, all’altezza di Fiorenzuola d’Arda: due persone decedute. Intervento dei vigili del fuoco in corso con nuclei NBCR”.

Caos per il traffico

Il traffico è in tilt dopo il drammatico incidente stradale. In corso la distribuzione di bottigliette d’acqua agli utenti in coda, da parte del personale della Direzione di tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Nella tarda mattinata si è conclusa la prima fase di gestione dell’incendio: la task force composta da addetti della direzione di tronco di Milano di Autostrade per l’Italia, agenti della polizia stradale e vigili del fuoco, ha consentito la riapertura al transito di una corsia di traffico in direzione sud dove i veicoli stanno lentamente abbandonando l’area.

Sulle uscite obbligatorie del tratto chiuso si registrano 9/10 km di coda all’altezza di Piacenza sud in direzione di Bologna e 7 km all’altezza dell’uscita di Fiorenzuola verso Milano. Per gli utenti diretti verso Bologna, Autostrade “consiglia di uscire a Piacenza sud e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la SS 9 Emilia ed il percorso inverso per chi è diretto a Milano”.

Per le lunghe percorrenze, che da Bologna sono dirette a Milano, “si consiglia di prendere la A22 e di raggiungere il capoluogo lombardo attraverso la A4 o in alternativa di prendere la A13 da Bologna e raggiungere Milano sempre attraverso la A4. Per chi invece da Milano va verso Bologna il percorso inverso.