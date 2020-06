In treno senza mascherina, insulti e rissa sfiorata tra due passeggeri | VIDEO

“Infilati la mascherinaaaa!”, “Tu donna…”, “Sì nu’ bocchino!!! mi hai messo le mani addosso!!”, “Questa è fuori di testa!”, la lite in treno ai tempi del Covid

Se fossero degli attori meriterebbero il David di Donatello, perché è raro che si riesca a condensare in due minuti di video una summa di stereotipi così sfavillanti: la lite in treno, la guerra dei sessi, il turpiloquio, lo scambio dei ruoli, l’aggressivo passivo, e la vendicatrice furiosa, il terzo incomodo che si interpone per scongiurare il corpo a corpo. C’è in questo botta e risposta un che di esilarante, la forza tragicomica e magnetica della rissa che nel tempo del Covid diventa autobiografia di una nazione. Se fosse una gag preparata sarebbe difficile immaginare che potesse venire così bene, con quella sensazione del video rubato, e quel crescendo pirotecnico così ritmato.

Lei:

-“ Infilati la mascherinaaaa!”,

Lui (incauto):

-“Tu donna…”,

lei (ferina)

-“Donna? Sì nu’ bocchino!!! mi hai messo le mani addosso!!”.

Lui (costernato)

-“Questa è fuori di testa!”.

Insomma la piccola guerra civile del quotidiano proiettata nel dibattito sulle cosiddette “protezioni”. Ma sia che la scena sia una splendida teatrata, sia che sia un vero attimo rubato, questa partitura rivela l’introiettamento del distanziamento sociale al grado zero della nostra quotidianità: pretesto per rissa, occasione per menare le mani, sovrastruttura che diventa parte della commedia nazionale. Perché davvero, ogni volta che due virologi litigano sulle amplificazioni del Covid, con la ferocia e la flemma dissimulatrice dell’Accademia, poi dovremmo immaginare che in terza classe, comunque vada, qualcuno finirà al pronto soccorso.

