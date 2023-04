Imprenditore mette incinta tre dipendenti in meno di un anno ma non riconosce la paternità dei figli

Imprenditore mette incinta tre dipendenti in meno di un anno

Un imprenditore di 32 anni ha messo incinta tre dipendenti in meno di un anno senza riconoscere la paternità dei figli, motivo per cui una delle tre donne ha deciso di trascinarlo in tribunale.

L’uomo, un imprenditore di Sora, in provincia di Frosinone, ha un’azienda con circa 30 collaboratori dislocati in tre sedi: Atina, Roma e Campoli.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, il 32enne ha avuto una relazione in sequenza con tre donne diverse. La prima dipendente è rimasta incinta ma è stata lasciata pochi mesi prima della nascita del bambino per una seconda collaboratrice, anche lei rimasta incinta.

I due bambini, figli di due madri diverse, sono nati tra gennaio e giugno, a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro. L’uomo non ha contribuito alle spese né agli alimenti una volta nati entrambi i bimbi rifiutandosi di sottoporsi al test del Dna e non riconoscendo di fatto la paternità.

Nel frattempo, l’imprenditore ha instaurato una nuova relazione con un terza dipendente mettendo incinta anche lei con il bambino che nascerà a ottobre.

“State attente, non lasciatevi prendere in giro” è il messaggio d’avvertimento lanciato dalla prima compagna dell’uomo, che ha deciso di trascinarlo in tribunale per vedere riconosciuti i diritti del figlio.

Il processo civile inizierà il prossimo 21 settembre a Cassino, mentre anche le altre due donne potrebbero decidere di intraprendere un’azione legale nei confronti dell’imprenditore.