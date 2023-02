Imperdonabile incidente al concessionario: Ferrari da 220mila euro precipita nella tromba dell’ascensore

Uno spettacolo terribile per qualsiasi amante delle auto. Sui social circolano le foto di un incidente avvenuto all’interno di un concessionario di Palm Beach, in Florida, in cui una Ferrari da oltre 220mila euro ha subito pesanti danni.

L’auto, una Ferrari modello Roma, è precipitata nella tromba dell’ascensore che uno dei dipendenti stava utilizzando per spostare il veicolo da un piano all’altro e consegnarlo a un cliente. A causa di un malfunzionamento, la Ferrari di colore grigio, con interni rossi, è invece caduta, riportando gravi danni alla zona posteriore, ma anche al cofano, al tetto e al serbatoio.

Per spostare l’auto ci sono volute circa quattro ore, con l’intervento dei vigili del fuoco e di una squadra specializzata.