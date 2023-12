Festa dell’Immacolata 2023, supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 8 dicembre

Oggi, giovedì 8 dicembre 2023 (festa dell’Immacolata), i negozi e i supermercati sono aperti o chiusi? Questa la domanda che molti si stanno ponendo in queste ore di festa, magari per fare la spesa o un regalo di Natale. Oggi infatti si celebra l’immacolata concezione di Maria, un dogma molto importante per i cattolici, tanto da renderlo un giorno festivo, segnato in rosso sul calendario. Si ricorda dunque la nascita di Maria Vergine concepita senza peccato originale.

Partiamo dai supermercati. Esselunga, Lidl, Conad – e le altre principali catene di supermercati e iper – hanno confermato le aperture straordinarie per l’8 dicembre 2023. Esselunga: la catena di supermercati sarà aperta in tutti i suoi 150 e oltre punti vendita. Bisogna però verificare gli orari specifici del supermercato Esselunga più vicino, dato che in genere saranno quelli domenicali/festivi e non di un giorno feriale.

Anche Lidl ha deciso di aprire le porte dei suoi supermercati discount venerdì 8 dicembre 2023. Stesso discorso per Conad con tantissimi punti vendita aperti in tutta Italia. Insomma, potrete fare la spesa senza problemi. Come sempre però in questi casi vi consigliamo di visitare i siti del vostro punto vendita di fiducia, o le pagine social, o recarvi di persona, per scoprire eventuali orari ridotti.

I negozi Mediaword e Unieuro saranno aperti all’Immacolata per la stragrande maggioranza. Infine, per chi sta meditando di dare una rinfrescata all’arredamento di casa o cerca decorazioni di Natale, una delle mete preferite è IKEA. Venerdì 8 dicembre i megastore dei mobili e degli articoli per la casa saranno aperti in massa, proprio per accogliere chi non farà il Ponte ma vorrà fare un po’ di shopping. Veniamo infine agli outlet, che rimarranno aperti. Ecco gli orari: