“Prendi 3 euro l’ora? Studia così ci fai da guida”: Imen Jane nella bufera per la frase alla commessa

Imen Jane di nuovo sommersa dalle polemiche per alcune stories su Instagram

È di nuovo polemica su Imen Jane, la 26enne divenuta una star sui social grazie alle sua spiegazioni semplici di concetti di economia, questa volta al centro della bufera per alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram.

L’influencer, già al centro di numerose polemiche per aver dichiarato di essere laureata in Economia, fatto che poi si è rivelato falso, questa volta è stata accusata dagli utenti di aver preso in giro una commessa, “colpevole” di essere sfruttata.

Imen, che si trovava a Palermo insieme ad alcuni amici, infatti, ha pubblicato una stories su Instagram in cui si vede Francesca Mapelli parlare con il proprietario di uno stabilimento balneare.

“Qui mentre Francesca Mapelli racconta al proprietario del lido come ci sia rimasta male oggi quando una commessa non le ha saputo raccontare la storia del negozio. La ragazza ha risposto dicendo di non essere pagata abbastanza per informarsi. A quel punto Mape le ha detto che se si fosse informata abbastanza avrebbe potuto avere l’occasione di essere pagata tre volte tanto come guida turistica” si legge nella didascalia del video in cui si sente la Mapelli affermare: “Invece di tre euro all’ora te ne prendi trenta a fare la guida per Palermo a noi milanesi rompico***oni”.

Il filmato termina con Imen Jane che dà il cinque alla Mapelli in segno di approvazione per quello che l’amica aveva appena detto.

Le frasi della Mapelli e i gesti di approvazione della Jane hanno ovviamente provocato lo sdegno degli utenti, i quali hanno criticato l’atteggiamento “spocchioso” delle due.