“Sembrava una mig**tta”: la gaffe di Amanda Lear a Domenica In sulle donne ucraine

“Ho visto la sua foto e ho detto non mi piace, sembra una mignotta ucraina“: è la frase con cui Amanda Lear si è riferita alle donne originarie dell’Ucraina nel corso dell’intervista a Domenica In ieri, 13 marzo. Una gaffe di cui la conduttrice Mara Venier si è subito accorta. Dopo la pausa pubblicitaria, infatti, la conduttrice è tornata sulla questione e la Lear si è scusata: “Prima scherzavo eh, scusate”. “Non ho sentito”, ha spiegato Venier. “Alzatemi il microfono, mi perdo tante cose di Amanda”.

Alla fine dell’intervista Venier ha nuovamente chiarito la situazione: “Voglio precisare una cosa – ha detto – quando Amanda se n’è uscita con quella battuta così infelice, ho detto subito ‘cosa hai detto’ perché non avevo capito, è chiaro che, se avessi capito, avrei preso subito le distanze come le prendo adesso. Non è il momento per fare polemiche unitili: non avevo sentito, stop alle polemiche. Voi sapete come è fatta Amanda. La base della sua personalità sono battute di spirito, questa è stata un’uscita infelicissima che io non ho sentito, e chiudiamo qua”.