Torino, donna 74enne sbranata dai cani della figlia

Una donna di 74 anni è stata sbranata da cinque cani lupo della figlia. La tragedia è avvenuta nel torinese, precisamente a Grugliasco, nel tardo pomeriggio del 18 dicembre. La donna è stata aggredita dai cinque cani mentre era nel suo appartamento (un’abitazione al pianterreno di uno stabile in via Boves) e la figlia, che non era in casa, ha trovato la madre in condizioni critiche. A lanciare l’allarme sono stati i vicini dell’anziana, che hanno avvertito le grida della donna, poi con l’arrivo della figlia i cani sono stati allontanati. La 74enne è stata portata d’urgenza in ospedale e i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. I carabinieri indagano sulla vicenda, intanto i cani – cinque pastori cecoslovacchi – sono stati messi in sicurezza.

