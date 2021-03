Milano, oltraggio alla memoria di Giuseppe Pinelli: asportata la targa in suo ricordo

La targa in memoria di Giuseppe Pinelli, in Piazza Segesta a Milano, è stata asportata da ignoti nella giornata di sabato 13 marzo. La targa era stata deposta l’11 dicembre 2019, in occasione del cinquantesimo anniversario della strage di Piazza Fontana e della tragica fine dell’anarchico, diciottesima vittima di una delle pagine più cupe della storia d’Italia.

La scelta di piazza Segesta è legata al luogo di residenza di Pinelli e della sua famiglia, che tuttora vive nella zona. Un’altra targa era già presente in Piazza Fontana, per ricordare il ferroviere precipitato dal quarto piano della Questura il 16 dicembre del 1969.

Già nel mese di febbraio 2020 la targa di Piazza Segesta era stata gravemente danneggiata da alcuni vandali e questo nuovo episodio rappresenta un ulteriore sfregio alla memoria collettiva. Il Comune di Milano ha già disposto la realizzazione di una targa, che appena possibile verrà posizionata in sostituzione di quella asportata.

