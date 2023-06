Giulia Tramontano, la lettera del figlio mai nato alla mamma

È una lettera straziante quella pubblicata da Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, la 29enne al settimo mese di gravidanza, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello: a scriverla è Thiago, il figlio mai nato della coppia perché assassinato insieme alla mamma da colui che più di ogni altro avrebbe dovuto proteggerli, ovvero il papà.

La lettera-poesia è stata postata tra le stories del profilo Instagram di Chiara: “Stai meglio adesso mammina? È passata la paura, è finito il dolore?”.

“Stringiamoci mammina Giulia – si legge nella missiva – staremo sempre insieme adesso, nessuno mai potrà farci più del male, nessuno”.

Cronaca / “Giulia Tramontano mi seguiva su Instagram”, bufera sugli influencer: “Sciacalli, fate schifo” Cronaca / La sorella di Giulia Tramontano: "Non ho mai avuto stima di Alessandro" Cronaca / “Troppo buona per capire in che trappola ti trovassi”: il commovente post della sorella di Giulia Tramontano

“Quanto dolore mammina, quanto terrore. Io l’avevo già capito sai che stavi male, che era successo qualcosa. L’avevo capito quando hai parlato con quella signora, quella americana. D’un tratto il tuo cuore si è fermato, il tuo sangue anche e io faticavo a respirare”.

La lettera continua: “E poi l’hai cercato, lui, il mostro. Gli volevi parlare. E poi quei colpi, quel terrore che ti faceva scoppiare il cuore e io che faticavo a respirare mammina”.

“Dicono che era mio padre, lui, il mostro. Quello che ti ha ammazzata e che ha ammazzato anche me. Dicono che aveva organizzato tutto, ogni dettaglio. E dicono che lo accuseranno di interruzione non consentita di gravidanza. Ma che è questa cosa, mammina?”.

“Lui mi ha ammazzato, ci ha ammazzato entrambi! Io non ero una gravidanza mammina, ero una persona. Avevo braccia e gambe e testa e cuore. E avevo anche imparato ad amarlo” si legge ancora nella lettera pubblicata da Chiara Tramontano.

“Lui, il mostro. Quello che, a volte, chiamavi papà quando mi parlavi di lui. Ma quale papà, mammina? Quello un mostro è, senza cuore. Ci ha ammazzati mammina Giulia, senza pietà”.

“E adesso staremo sempre insieme. Non nascerò mai mammina Giulia. Ma in fondo, forse, è meglio così. Se fossi nato senza una mamma e con un mostro per papà che vita sarebbe stata la mia?”.

La missiva, quindi, si conclude: “Almeno adesso sto qui, in questo spazio infinito, con te mammina mia. Stretti stretti, cuore a cuore. Per sempre mammina Giulia. Che mi avevi dato la vita e lui ce l’ha tolta. Ti amo mamma Giulia. E ti amerò per l’eternità”.