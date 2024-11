Giulia Cecchettin aveva paura di Filippo Turetta, il messaggio

Giulia Cecchettin aveva paura degli atteggiamenti sempre più ossessivi del suo ex fidanzato Filippo Turetta: lo rivela una chat tra i due che risale all’8 novembre 2023, ovvero tre giorni prima che la 22enne venisse uccisa proprio da Turetta.

“Pippo sei ossessionato signore! Sei uno psicopatico! Che cosa devo fare? Lasciarti dirmi quando fare che cosa e controllarmi? Io sinceramente non lo trovo corretto, ok? Quindi io mi sto comportando solo di conseguenza a come ti comporti tu. Se tu ti comporti di merda come uno psicopatico, io mi comporto di conseguenza allontanandoti, allontanandomi, Pippo. Perché mi stai cominciando a fare paura” scriveva Giulia al suo ex.

La giovane aveva già espresso le sue preoccupazioni a una sua amica circa un mese prima quando in un messaggio audio aveva affermato: “Vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui però allo stesso lui mi viene a dire cose del tipo che è super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che eh pensa solo ad ammazzarsi. Vorrei fortemente sparire dalla sua vita ma non so come farlo perché mi sento in colpa possa farsi male”.