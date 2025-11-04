Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:53
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

È morto Giorgio Forattini: il celebre vignettista aveva 94 anni

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

È morto all’età di 94 anni il celebre vignettista Giorgio Forattini. Nato a Roma il 14 marzo 1931, dopo aver abbandonato gli studi e svolto diversi lavori, nel 1971 partecipa e vince un concorso indetto da Paese Sera, quotidiano per il quale disegnatore e grafico. La sua carriera prosegue a Panorama e a La Repubblica, quotidiano per il quale crea l’inserto Satyricon in cui scopre diversi talenti, tra cui Staino e Ellekappa. Dopo essere approdato a La Stampa, nel 1982, due anni più tardi fa ritorno a Repubblica, per la quale crea una vignetta al giorno in prima pagina. Giorgio Forattini abbandona il quotidiano dopo sedici anni di collaborazione in seguito a una vignetta su Massimo D’Alema per la quale viene querelato dallo stesso ex presidente del Consiglio.

Dal 2000 al 2005 collabora nuovamente con La Stampa per poi approdare, dal 2006 a metà 2008, a il Giornale, quotidiano che lascia in seguito ad alcuni dissapori con l’allora direttore Mario Giordano. Arriva, così, al QN Quotidiano Nazionale con cui collabora alle varie testate del gruppo. In occasione del 90esimo compleanno, in un’intervista rilasciata a TPI, dichiarò: “Io per la mia libertà mi farei impiccare. Quando un politico invoca la censura per mettere un bavaglio alla stampa vuol dire che ha già perso”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Opinioni / Il crollo di Tor de’ Conti e il problema degli spazi di Roma lasciati in abbandono
Cronaca / La figlia di Ettore Pausini: "Laura Pausini? Parentela solo sulla carta"
Cronaca / Morto nella notte l'operaio rimasto sotto le macerie della Torre dei Conti a Roma
Ti potrebbe interessare
Opinioni / Il crollo di Tor de’ Conti e il problema degli spazi di Roma lasciati in abbandono
Cronaca / La figlia di Ettore Pausini: "Laura Pausini? Parentela solo sulla carta"
Cronaca / Morto nella notte l'operaio rimasto sotto le macerie della Torre dei Conti a Roma
Cronaca / Fair Play Menarini: Lucia Aleotti riceve il collare d’oro al merito sportivo del Coni
Cronaca / Roma, paura ai Fori Imperiali: crolla parte della Torre dei Conti. Un operaio sotto le macerie
Cronaca / Morto lo zio di Laura Pausini: è stato falciato da un’auto pirata mentre si trovava in bici
Cronaca / FrecciaRosa: oltre 46 milioni di passeggeri raggiunti dalla campagna di prevenzione
Cronaca / Inni al duce e cori fascisti nella sede dei giovani di Fratelli d'Italia a Parma
Cronaca / SMA: in Puglia diagnosticato il tredicesimo caso grazie allo screening neonatale obbligatorio
Cronaca / Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione: avrebbe pagato per l’archiviazione del figlio
Ricerca