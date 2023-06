A che ora è il passaggio delle Frecce Tricolori alla parata del 2 giugno 2023 a Roma: l’orario

A che ora è il passaggio delle Frecce Tricolori alla parata del 2 giugno 2023 a Roma? La pattuglia acrobatica italiana, famosa in tutto il mondo, come da tradizione, passerà sull’Altare della Patria intorno alle 9,15 quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Piazza Venezia per deporre la corona d’alloro con i tre colori della nostra bandiera. Un altro passaggio sarà effettuato, salvo cambiamenti di programma, al termine della parta che partirà intorno alle 9,45 in via dei Fori Imperiali.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora è previsto il passaggio delle Frecce Tricolori per la festa del 2 giugno 2023, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Per seguire le Frecce Tricolori in diretta televisiva basterà sintonizzarsi su Rai 1. Essendo un evento a carattere nazionale, sarà trasmesso in diretta dalla TV di stato, per cui la Rai. Il TG1 si premurerà di trasmettere in diretta televisiva la parata del 2 giugno 2023 che si svolge come da tradizione a Roma, per cui si collegherà con la capitale a partire dalle 9,15 a Piazza Venezia. Qui ci sarà la partenza delle Frecce Tricolori e della parata militare. Per seguire la diretta in TV basterà sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando. Chi ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può sintonizzarsi sul tasto 101.

Non solo TV. È possibile seguire le Frecce Tricolori anche in live streaming. In che modo? Semplice: siccome la diretta televisiva è a cura di Rai 1, anche il live streaming è disponibile attraverso RaiPlay, la piattaforma gratuita previa registrazione messa a disposizione da Viale Mazzini. Come funziona? Basterà accedere oppure registrarsi se è la prima volta, anche via social come Facebook o Google, dopodiché selezionare il canale in diretta dal menù a tendina che si trova sulla sinistra. RaiPlay è una piattaforma pensata sia via desktop che tramite app.