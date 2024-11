Francesco Totti indagato per evasione fiscale: “Guadagni nascosti, rischia da 2 a 5 anni di carcere”

Francesco Totti indagato per evasione fiscale: “Guadagni nascosti”

Francesco Totti è indagato per omessa dichiarazione di una parte dei redditi: lo rivela il quotidiano La Verità, secondo cui all’ex capitano della Roma verrebbe contestato la violazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 74/2000, ovvero l’evasione sulle tasse o sul valore aggiunto, che prevede una pena dai 2 ai 5 anni.

L’ex calciatore nei prossimi giorni dovrebbe essere sentito dal pubblico ministero Vincenzo Barba, della procura di Roma, per fornire la sua versione dei fatti.

Secondo quanto rivela il quotidiano, la guardia di Finanza avrebbe trovato alcuni pagamenti per spot pubblicitari, per i quali Totti non avrebbe aperto partita Iva non essendo qualificabili, secondo gli investigatori, come un guadagno occasionale.

La cifra si aggirerebbe intorno ai 200mila euro, comprensivo di sanzioni e interessi. Francesco Totti avrebbe già versato il dovuto per chiudere il contenzioso, ma la Procura ha aperto comunque un’indagine a suo carico con l’ex calciatore che ora dovrà presentarsi a piazzale Clodio con il suo legale.

Va verso l’archiviazione, invece, l’altra inchiesta in cui l’ex giallorosso è indagato per abbandono di minore dopo la denuncia dell’ex moglie Ilary Blasi.

La conduttrice, infatti, aveva allertato le forze dell’ordine sostenendo che la figlia Isabel fosse rimasta da sola in casa senza la presenza di un adulto. Circostanza, però, che sarebbe stata smentita dalla stessa polizia.