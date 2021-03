La Fondazione Gimbe compie 25 anni. Per l’occasione giovedì 25 marzo 2021, alle ore 18.00, il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, e il giornalista Rai Riccardo Iacona, conduttore di PresaDiretta, tengono una conversazione sul passato, presente e futuro del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che mai come in questo momento ha confermato di essere una conquista sociale irrinunciabile per l’eguaglianza e la dignità di tutti i cittadini italiani. TPI è media partner dell’evento.

Da 25 anni Gimbe opera per favorire l’integrazione delle migliori evidenze scientifiche in tutte le decisioni che riguardano la salute delle persone. Dal 2013, con il programma #SalviamoSSN, la Fondazione si batte per tutelare i diritti delle persone, ridurre disuguaglianze e sprechi e salvaguardare un servizio sanitario pubblico, equo e universalistico.

