Foggia: assalto a un portavalori. A14 bloccata da auto in fiamme

Foggia, assalto ad un portavalori, tratto di A14 incendiato

Assalto ad un furgone portavalori sull’autostrada A14 nel tratto tra Cerignola e Canosa di Puglia in direzione Bari, nel Foggiano. Stando alle prime informazioni i banditi avrebbero sparato diversi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo del blindato per costringerlo a fermarsi. Usati anche chiodi a tre punte: inoltre i banditi avrebbero incendiato alcuni mezzi per bloccare l’autostrada e impedire l’arrivo delle forze di polizia. Sul posto sono giunte alcune pattuglie della polizia del commissariato di Cerignola: ancora da capire se i banditi siano riusciti a portare via il denaro. Al momento l’autostrada è bloccata e si segnala la presenza di numerose auto in coda.

Leggi anche: Decine di auto in fiamme sull’autostrada A1: tentato assalto a un portavalori

Qui le notizie di cronaca di TPI

Potrebbero interessarti Roma, la sindaca Virginia Raggi: “Mi ricandido” Cartabellotta (Gimbe) smonta la fake news sui casi Covid "d'importazione" Il bollettino: 259 casi e 4 morti nell'ultimo giorno